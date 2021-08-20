20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Kaçıncı torbadan katılacak?

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alacak. Devler Ligi kurası öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, rakiplerinin kim olduğunu araştırmaya başladılar. Peki, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne hangi torbadan katılacak? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım durumunda. Şampiyonlar Ligi kura çekimi henüz gerçekleştirilmemişken Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille de bulunuyor. Öte yandan, Avrupa'nın dev kulüpleri de BJK'nin olası rakipleri arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş kaçıncı torbada bulunuyor? İşte, detaylar

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

Lille (1. torbadan katılacak)
Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)
Manchester City (1. torbadan katılacak)
Bayern Münih (1. torbadan katılacak)
PSG (1. torbadan katılacak)
Inter (1. torbadan katılacak)
Sporting (1. torbadan katılacak)
Zenit (1. torbadan katılacak)
Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)
Real Madrid (2. torbadan katılacak)
Juventus (2. torbadan katılacak)
Barcelona (2. torbadan katılacak)
Juventus (2. torbadan katılacak)
Liverpool (2. torbadan katılacak)
Sevilla (2. torbadan katılacak)

BEŞİKTAŞ KURAYA KAÇINCI TORBADAN GİRECEK?

Beşiktaş, Play-Off'tan gelen takımların durumuna göre kuraya 3. torbadan girebilir.

Play-Off maçları tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbadan kuraya girme durumu netlik kazanacak.

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