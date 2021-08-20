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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

Beşiktaş kafilesi Gaziantep’te
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Gaziantep'e ulaştı. Siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. (BJK spor haberi)

Gaziantep Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.

Taraftarın sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havalimanında takım otobüsüne binmeden önce taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Gaziantep ile Beşiktaş arasında Kalyon Stadyumu'nda cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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