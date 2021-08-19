Beşiktaş'ta rota savunmaya çevrildi! Listede Kaan Ayhan Samuel Umtiti ve Marcelo var
Beşiktaş'ta gözler Batshuayi transferinin ardından stoper hamlesine çevrildi. Siyah-beyazlıların listesinde buna göre 3 isim bulunuyor. Adaylar arasında yer alan futbolcular Kaan Ayhan, Samuel Umtiti ve Lyon tarafından kadro dışı kalan Marcelo... İşte Beşiktaş'ın transfer planı ve detayları...
Beşiktaş'ta tüm gözler, savunmaya yapılacak olan takviyeye çevrilmiş durumda. Sezon bittiğinden bu yana stoper mevkiine kaliteli bir yıldız transferi yapmak isteyen siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasındaki isim Kaan Ayhan. Milli oyuncu için İtalyan ekibine "Ljajic'le birlikte 1.5 milyon euro verelim" önerisini getiren yönetim, "Ya da Ersin'i verelim, siz bize 2 milyon euro verin" tekliflerine yanıt bekliyor. Fotomaç'ın haberine göre Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yönetime "Kaan'ı birinci öncelikle olarak istiyorum. Eğer bonservisiyle alamıyorsak, kiralamayım. O da olmazsa diğer alternatiflere yöneliriz" diyerek milli savunmacı için ısrarcı olunmasını istedi. Beşiktaş yönetimi bu hafta sonuna kadar İtalyan kulübünden gelecek yanıtı bekliyor.
PLASE UMTITI
Siyah-beyazlıların ikinci stoper adayı dünyaca ünlü yıldız Umtiti.. Ekonomik sorunlarla boğuşan Katalan temsilcisi Barcelona'nın, 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için onu kiralık gönderme kararı aldı. İspanyol basınından Sport'un haberine göre Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı. 31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da da maça çıktı.
SÜRPRİZ MARCELO
Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri de Kartal'ın eski oyuncularından Marcelo Guedes.. 5 sezon önce Lyon'a transfer olan Brezilyalı, Fransız ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu haberi internetten öğrendiğini ifade ederek kırgın olduğunu belirten Marcelo'nun eşinin son günlerde yaptığı paylaşımlar, Brezilyalı'nın isminin yeniden Beşiktaş'la anılmasına neden oldu. Sambacının eşi "Bir sonraki durağımızın neresi olacağını tahmin etmek çok da zor değil" diyerek Türk bayraklı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Fransız basını, Lyon'un şu anda Brezilyalı oyuncunun eski takımı Beşiktaş ile görüşmeler yaptığını ve en geç 1 hafta içinde önemli gelişmeler yaşanabileceğini iddia etti. Marcelo ile ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
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