Beşiktaş’ta rota savunmaya çevrildi! Listede Kaan Ayhan Samuel Umtiti ve Marcelo var

SÜRPRİZ MARCELO



Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri de Kartal'ın eski oyuncularından Marcelo Guedes.. 5 sezon önce Lyon'a transfer olan Brezilyalı, Fransız ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu haberi internetten öğrendiğini ifade ederek kırgın olduğunu belirten Marcelo'nun eşinin son günlerde yaptığı paylaşımlar, Brezilyalı'nın isminin yeniden Beşiktaş'la anılmasına neden oldu. Sambacının eşi "Bir sonraki durağımızın neresi olacağını tahmin etmek çok da zor değil" diyerek Türk bayraklı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Fransız basını, Lyon'un şu anda Brezilyalı oyuncunun eski takımı Beşiktaş ile görüşmeler yaptığını ve en geç 1 hafta içinde önemli gelişmeler yaşanabileceğini iddia etti. Marcelo ile ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ