Beşiktaş'ın listesindeki Lucas Fernando A Spor'a konuştu! "Hazırım"
Lucas Fernando Martins, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
İşte Brezilyalı yıldızın o sözleri:
Merhaba, gazeteci Sercan Türkiye'de hakkımda çıkan söylentilere açıklık getirmemi istedi.
Öncelikle Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bana çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum. Siz harikasınız. Bu videoyu çekmeye ve açıklamaya karar verdim. Evet şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.
Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz.
LUCAS FERNANDO MARTINS KİMDİR?
3 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Erechim kentinde dünyaya gelen Lucas Fernando Martins, futbola Gremio altyapısında başladı. Shakhtar Donetsk, Sampdoria ve Spartak Moskova formalarını da giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Beijing Guoan'a kiralandı. Şubat 2020'de Çin ekibine bonservisiyle beraber transfer olan Fernando, kariyerinde çıktığı 298 maçta 26 gol ve 14 asist kaydetti. Brezilyalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.
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