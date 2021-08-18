Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Michy Batshuayi'yi resmen açıkladı! İşte alacağı ücret
Son şampiyon Beşiktaş, Aboubakar ve Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için anlaştığı Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getirmişti. Kartal, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun takımdan ayrılmıştı. Özellikle Aboubakar'ın boşluğunu doldurmak için yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Kartal, uzun süre boyunca Diego Costa, Luuk de Jong gibi isimlerle ilgilenmişti. Son olarak Chelsea forması giyen Michy Batshuayi ile anlaşma sağlandı.
RESMEN AÇIKLANDI!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Yaklaşık 500 Beşiktaşlı taraftar Batshuayi'yi karşılamaya gitti. Kartal, Belçikalı golcü ve kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Euro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
BATSHUAYI'DEN İLK SÖZLER!
"Beşiktaş'ta oynamak için sabırsızlanıyorum! İstanbul'daki çılgın karşılama için çok teşekkür ederim. Yakında stadyumda görüşmek üzere."
CHELSEA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Premier Lig ekibi Chelsea, 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı Mitchy Batshuayi'nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
LİSANSI ÇIKARILDI
Beşiktaş, yeni transferi Mitchy Batshuayi'nin lisansını çıkardı. Belçikalı yıldız, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.
BEŞİKTAŞ BATSHUAYI'Yİ VİDEOYLA AÇIKLADI!
Beşiktaş, yıldız golcü için resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşımı da yaptı.
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