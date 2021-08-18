Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

Şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta, takıma gelenler kadar gidenler de büyük bir önem taşıyacak. Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Tyler Boyd, Douglas ve Adem Ljajic'in Kara Kartal'dan ayrılmaması halinde ise alacakları dudak uçuklattı. İşte 4 futbolcunun maaşları...