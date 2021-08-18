19 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler de önemli yer tutuyor. Beşiktaş, TFF'nin aldığı yeni yabancı oyuncu kuralı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almayan yabancı isimlerle yollarını ayırmak istiyor. Siyah-beyazlılarda şu ana kadar kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Tyler Boyd, Douglas ve Adem Ljajic; takımdan ayrılmaması halinde takıma büyük bir külfet oluşturacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Geçtiğimiz yılı çifte şampiyon olarak tamamlayan ve sezona da 3 puanla başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

Transfer döneminde Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Mert Günok'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, son olarak Michy Batshuayi'yi resmen kiraladı.

Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

Şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta, takıma gelenler kadar gidenler de büyük bir önem taşıyacak. Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Tyler Boyd, Douglas ve Adem Ljajic'in Kara Kartal'dan ayrılmaması halinde ise alacakları dudak uçuklattı. İşte 4 futbolcunun maaşları...

Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

DOUGLAS

2019 yazında bedelsiz olarak kadroya katılan Douglas'la 3 yıllık sözleşme imzalandı. Mukavelesinin bitmesine 1 yıl kalan Brezilyalı oyuncu, yıllık 800 bin Euro kazanıyor.

Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

TYLER BOYD

Vitoria Guimaraes'ten 2019'da 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren ABD'li oyuncu, Beşiktaş'tan 1.2 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

JEREMAIN LENS

2018 yazında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jeremain Lens, geçtiğimiz sezon devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Hollandalı futbolcu senelik net 1.8 milyon Euro kazanıyor.

Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

ADEM LJAJIC

Beşiktaş'ın 2019 yazında Torino'dan bonservisini 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Adem Ljajic, kadro dışı bırakıldı. Sırp yıldız siyah-beyazlılarda yaklaşık 3 milyon Euro maaş alıyor ve takımın en çok kazananları arasında bulunuyor.

Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike! 67 milyon TL...

Beşiktaş kadro dışı bıraktığı bu 4 futbolcuyla yollarını ayıramaması halinde, 2021-2022 sezonu için 6.8 milyon Euro'luk (yaklaşık 67.5 milyon TL) ödeme yapmak zorunda kalacak.

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