19 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yine yeniden Mohamed Elneny! İşte o plan

Yine yeniden Elneny! İşte o plan
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Orta saha bölgesini alternatifli hale getirmek isteyen Beşiktaş'ın, 2 yıl önce kiraladığı Mohamed Elneny'nin durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Forvete Batshuayi'yi kiralayan siyahbeyazlıların orta saha için de gözünün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, 2 sezon önce de kiralık olarak forma giyen Arsenalli Mohamed Elneny'nin durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle 1 senelik kontratı kalan ve sözleşme uzatmayacak olan Mısırlı yıldızı yeniden kadroya katmayı hedefliyor. Sergen Yalçın daha önce "Keşke gitmese dediğim oyuncu Elneny" ifadelerini kullanmıştı.

Lucas Fernando A Spor'a konuştu! haberin devamı

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