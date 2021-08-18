Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

2021-2022 sezonu tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

MARTIN CACERES Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı.

MOHAMED ELNENY Yeni sezon tam 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, orta sahaya yeni bir isim daha düşünüyor. Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden yönetim, eski Beşiktaşlı Elneny için nabız yokluyor.

PABLO MARI 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Kartal, Arsenal forması giyen Pablo Mari'yi kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.

LUCAS FERNANDO Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Lucas Fernando, "Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgisi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım." dedi.

HAITAM ALEESAMI Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.