2021-22 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek Beşiktaş'ta, transfer bombaları patlamaya devam edecek. Siyah beyazlı kulübün yöneticisi Emre Kocadağ, Michy Batshuayi transferinin ardından takıma yapılacak yeni takviyeler için konuştu.



Kocadağ, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bir de stoper takviyesi yapacaklarını belirtti. Siyah beyazlı kulübün yöneticisi, "Orta saha ve forvete önemli futbolcular aldık, şu an tek eksiğimiz stoper kaldı. O işi de bu hafta içinde halledip transferi kapatmayı planlıyoruz." dedi.

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