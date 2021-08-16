17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "Yeni stoper..."

Beşiktaşlı yöneticiden transfer sözleri! Yeni stoper...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal ve Rosier'e imza attırmıştı. Siyah beyazlılar, golcü transferinde de Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın, şimdiki hedefi ise stoper takviyesi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, savunma bölgesi için müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

2021-22 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek Beşiktaş'ta, transfer bombaları patlamaya devam edecek. Siyah beyazlı kulübün yöneticisi Emre Kocadağ, Michy Batshuayi transferinin ardından takıma yapılacak yeni takviyeler için konuştu.

Kocadağ, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bir de stoper takviyesi yapacaklarını belirtti. Siyah beyazlı kulübün yöneticisi, "Orta saha ve forvete önemli futbolcular aldık, şu an tek eksiğimiz stoper kaldı. O işi de bu hafta içinde halledip transferi kapatmayı planlıyoruz." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’tan stoperde çifte harekat! Önemli aşama kaydedildi Beşiktaş'tan stoperde çifte harekat! Önemli aşama kaydedildi
O sorunu Kaan çözecek! Savunmaya yerli hamlesi O sorunu Kaan çözecek! Savunmaya yerli hamlesi
Batshuayi İstanbul’a geldi! İşte ilk görüntüler Batshuayi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör