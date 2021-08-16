17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Stefano Denswil için harekete geçti! | Son dakika transfer haberleri...

Kartal’a Hollandalı stoper! Yıllık ücreti...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar özellikle savunma hattında eksiklik nedeniyle o bölge için arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş buna göre gündemine Bologna'dan Stefano Denswil'i aldı. İşte Denswil'in istediği yıllık ücret ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri... (BJK spor haberleri)

Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Brügge forması giyen Bologna'dan Stefano Denswil'in transferinde sona geldiği ve taraflar arasında bonservisiyle bir transferin gerçekleşmesi adına anlaşma sağlanmak üzere olduğu belirtildi. İtalyan basınında Zerocinquantuno'nun haberi ve Takvim'in derlediği habere göre iki takım anlaşma noktasına gelirken Denswil'in de Beşiktaş'tan talep ettiği yıllık ücret açıklandı. Denswil'in yıllık 1.5 milyon Euro talep ettiği açıklandı.
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