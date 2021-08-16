17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ferro sürprizi! Sergen Yalçın...

Süper Lig devine Ferro önerisi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Menajerler, stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılara Benfica forması giyen Ferro'yu önerdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'a, menajerler aracılığıyla Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın 24 yaşındaki oyuncusu Ferro'nun önerildiği bildirildi. Fanatik'in haberine göre; geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen 1,91'lik oyuncuyla ilgili kararı, teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

Beşiktaşlı yöneticiden transfer sözleri! haberin devamı

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