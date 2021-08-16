Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ferro sürprizi! Sergen Yalçın...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal ve Rosier'e imza attırmıştı. Siyah beyazlılar, golcü transferinde de Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın, şimdiki hedefi ise stoper takviyesi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, savunma bölgesi için müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)