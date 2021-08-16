17 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın yeni transferi Michy Batshuayi bu gece İstanbul'da!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Siyah beyazlıların, Chelsea’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'da olacak. Yıldız golcü, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Michy Batshuayi'ye kavuşuyor. Siyah beyazlıların, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a geliyor.
Siyah beyazlıların, yeni transferinin özel uçakla İstanbul'a geleceği aktarıldı. Belçikalı forvet, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, "Michy Batshuayi bu gece saat 00:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." denildi.
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