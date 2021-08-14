14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Martin Caceres sürprizi

Transferde ters köşe! Sürpriz Caceres hamlesi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar stoper transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Godin ve David Luiz'i listesine alan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. (BJK spor haberi)

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar stoper transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Godin ve David Luiz'i listesine alan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı. Uruguaylı futbolcu Juventus, Barcelona gibi dev kulüplerde forma giymişti.

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