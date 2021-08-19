20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Sassuolo köşeye sıkıştı! Beşiktaş ve Kaan Ayhan...

Sassuolo köşeye sıkıştı! Beşiktaş ve Kaan Ayhan...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Kaan Ayhan konusunda temaslarını hızlandırdı. Kartal, Sassuolo’nun istediği 6 milyon Euro civarında bonservis bedelini hem daha aşağıya çekmek hem de ilk senesini kiralık olmak kaydıyla satın alma opsiyonunu İtalyan kulübüne kabul ettirme hedefinde. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Stoper için Türk olması nedeniyle Kaan Ayhan'ı bir kez daha gündemine alan Beşiktaş Yönetimi, Sassuolo'yu köşeye sıkıştırmaya devam ediyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Bu transferin bitmesi halinde orta sahaya bir takviye daha konusunda eli rahatlayacak olan siyah-beyazlılar, İtalyan kulübünün istediği 6 milyon euro civarında bonservis bedelini hem daha da aşağıya çekmek hem de ilk senesini kiralık olmak kaydıyla satın alma opsiyonunu sözleşmeye ekletmek istiyor.

Kaan Ayhan ise transfer konusunda Beşiktaş'a yeşil ışık yakarken, oyuncunun bu tercihinin de, Beşiktaş'ın yaptığı transfer pazarlıklarında etkili olduğu vurgulandı.

Beşiktaş'ın Kaan Ayhan'ı transfer etmek istemesindeki en büyük etkenlerden birisinin de tecrübeli savunmacının çok yönlü olarak forma giyebiliyor olması. Kaan Ayhan'ın asıl mevkisi stoper olmasına rağmen milli futbolcu sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da çok sayıda maçta forma şansı buldu.

Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Tecrübeli savunmacı İtalya Serie A ekibinin formasıyla 20 resmi maçta süre aldı. Kaan Ayhan bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Kaan Ayhan, A Milli Takım'dan yana kullandı. Alman pasaportu da bulunan Türk futbolcu A takım düzeyinde Türkiye'yi tercih etti. Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda 40 resmi maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu karşılaşmalarda 4 gol atma başarısı gösterdi.

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