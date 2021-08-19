Son dakika transfer haberi: Sassuolo köşeye sıkıştı! Beşiktaş ve Kaan Ayhan...
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Kaan Ayhan konusunda temaslarını hızlandırdı. Kartal, Sassuolo’nun istediği 6 milyon Euro civarında bonservis bedelini hem daha aşağıya çekmek hem de ilk senesini kiralık olmak kaydıyla satın alma opsiyonunu İtalyan kulübüne kabul ettirme hedefinde. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Stoper için Türk olması nedeniyle Kaan Ayhan'ı bir kez daha gündemine alan Beşiktaş Yönetimi, Sassuolo'yu köşeye sıkıştırmaya devam ediyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; Bu transferin bitmesi halinde orta sahaya bir takviye daha konusunda eli rahatlayacak olan siyah-beyazlılar, İtalyan kulübünün istediği 6 milyon euro civarında bonservis bedelini hem daha da aşağıya çekmek hem de ilk senesini kiralık olmak kaydıyla satın alma opsiyonunu sözleşmeye ekletmek istiyor.
Kaan Ayhan ise transfer konusunda Beşiktaş'a yeşil ışık yakarken, oyuncunun bu tercihinin de, Beşiktaş'ın yaptığı transfer pazarlıklarında etkili olduğu vurgulandı.
Beşiktaş'ın Kaan Ayhan'ı transfer etmek istemesindeki en büyük etkenlerden birisinin de tecrübeli savunmacının çok yönlü olarak forma giyebiliyor olması. Kaan Ayhan'ın asıl mevkisi stoper olmasına rağmen milli futbolcu sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da çok sayıda maçta forma şansı buldu.
Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Tecrübeli savunmacı İtalya Serie A ekibinin formasıyla 20 resmi maçta süre aldı. Kaan Ayhan bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Kaan Ayhan, A Milli Takım'dan yana kullandı. Alman pasaportu da bulunan Türk futbolcu A takım düzeyinde Türkiye'yi tercih etti. Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda 40 resmi maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu karşılaşmalarda 4 gol atma başarısı gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası