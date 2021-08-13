Son şampiyon sahaya iniyor! İşte Beşiktaş-Rizespor maçı muhtemel 11'leri

2020-2021 sezonunu çifte şampiyon ünvanıyla kapatan Beşiktaş, 2021-2022 sezonu açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılar lige galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu maç için ilk 11'ini belirlemeye başladı. İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu bu akşam start alıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la Vodafone Park'ta saat 20.30'da karşılaşacak. Beşiktaş, uzun yıllar sonra ilk kez şampiyon kadroyu koruyarak sezona başlıyor. Arabistan'a transfer olan Aboubakar haricinde oyuncu kaybetmeyen siyah beyazlılar, kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'ın bonservislerini aldı. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'la da anlaştı.

SANTRFOR KENAN KARAMAN

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda, karantinası devam eden Alex Teixeira haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Takıma sakat katılan Welinton ve Larin tamamen iyileşerek antrenmanlara katıldı ve oynayacak duruma geldi. Leicester City ile sezon başı kampına katıldığı için siyah beyazlılara hazır durumda gelen Rachid Ghezzal da teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek. Cezayirli yıldızın bu akşamki mücadeleye kulübede başlaması ve ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-Ç.RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, M. Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan, G. Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy

38 GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.

13 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

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