Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Yeni sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede ev sahibi ekibin ABD'li futbolcusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan taraftarın en çok merak ettiği isim olan Rachid Ghezzal, bu karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Peki, Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Mehmet Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy
İLK HAFTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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