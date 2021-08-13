Beşiktaş-Çaykur Rizespor | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig 2021-2022 sezonu, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Açılış karşılaşması öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
2021-2022 sezonu öncesi açılış maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, N'Koudou, Kenan.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Ronaldo, Dabo, Alper, Sabo, Remy.
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
İLK HAFTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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