14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Michy Batshuayi için devrede! Chelsea...

2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak Beşiktaş, kadrosunu Devler Ligi klasında bir forvetle güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bonservisi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi'yi kiralamak isterken, İngiliz ekibi ise Belçikalı yıldızı bonservisiyle göndermek istiyor. İşte transferdeki son gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Michy Batshuayi için devrede! Chelsea...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Forvet arayışlarına yoğunlaşan Beşiktaş, iki aday arasında tercih yapmak üzere... Diego Costa'nın A. Mineiro ile anlaşmasının ardından diğer adaylara yoğunlaşan Beşiktaş, Luuk de Jong ve Michy Batshuayi için çalışmalarını sürdürüyor. Bonservisi Sevilla'da bulunan Luuk de Jong için uzun süredir görüşmeler devam ederken, son günlerde gündeme gelen 27 yaşındaki Batshuayi transferinde ise önemli bir mesafe kat edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Michy Batshuayi için devrede! Chelsea...

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, Belçikalı forvet Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi'yi kadroda düşünmediği öğrenilirken, İngiliz ekibinin Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Michy Batshuayi için devrede! Chelsea...

Chelsea ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Bu arada İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'a gelmeyi kabul eden başarılı forvet ile mali şartlarda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Michy Batshuayi için devrede! Chelsea...

1 MİLYON ÇAĞRI
Beşiktaşlı taraftarlar, Chelsea'nin yeni sezon planlarında yer vermediği Belçika santrfor Michy Batshuayi'nin sosyal medya hesabına adeta akın etti. Siyah-beyazlılar, tecrübeli golcünün Instagram hesabındaki son fotoğrafına 1 milyon 100 bin yorum yaptı ve "Come to Beşiktaş" çağrısında bulunuldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Michy Batshuayi için devrede! Chelsea...

Siyah-beyazlıların gözde forvet adayı Batshuayi, profesyonel kulüp kariyerinde 345 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 122 kez havalandıran Belçikalı yıldız, 32 de asist yaparak toplamda 154 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.

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