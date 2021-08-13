Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Michy Batshuayi için devrede! Chelsea...

Forvet arayışlarına yoğunlaşan Beşiktaş, iki aday arasında tercih yapmak üzere... Diego Costa'nın A. Mineiro ile anlaşmasının ardından diğer adaylara yoğunlaşan Beşiktaş, Luuk de Jong ve Michy Batshuayi için çalışmalarını sürdürüyor. Bonservisi Sevilla'da bulunan Luuk de Jong için uzun süredir görüşmeler devam ederken, son günlerde gündeme gelen 27 yaşındaki Batshuayi transferinde ise önemli bir mesafe kat edildi.