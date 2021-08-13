Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş David Luiz için bastırıyor! İşte teklif edilen o rakam

BENFICA CEPHESİNDEN İYİ HABER

David Luiz ile yapılacak pazarlıklar sonucunda her iki tarafında da vereceği tavizlerle fiyat makasının daralabileciği ve transfer olasılığının bu şekilde aratabileceği de gelen haberler arasında. Bu arada David Luiz'in transfer ihtimali bulunan Benfica cephesinden de Beşiktaş için sevindirici haberler geldi.