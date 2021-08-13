14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş David Luiz için bastırıyor! İşte teklif edilen o rakam

2020-2021 sezonunu çifte şampiyon ünvanıyla kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak. Devler Ligi klasında bir stopere imza attırmak isteyen siyah-beyazlılar, son olarak bonservisi elinde olan David Luiz'e yöneldi. Kara Kartal, Sambacı stoper için teklifini iletti ve deneyimli oyuncuyla pazarlıklar başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş David Luiz için bastırıyor! İşte teklif edilen o rakam
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ancak bugüne kadar resmi bir teklifin yapılmadığı David Luiz için girişimler başladı. Brezilyalı stoperin menajeri ile temasa geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar'ın oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş David Luiz için bastırıyor! İşte teklif edilen o rakam

Takvim'in haberine göre; David Luiz'in istediği rakamın ise yıllık 3.5 milyon Euro olduğu pazarlıkların ise devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın başı bonusu teklif edebileceği de belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş David Luiz için bastırıyor! İşte teklif edilen o rakam

BENFICA CEPHESİNDEN İYİ HABER

David Luiz ile yapılacak pazarlıklar sonucunda her iki tarafında da vereceği tavizlerle fiyat makasının daralabileciği ve transfer olasılığının bu şekilde aratabileceği de gelen haberler arasında. Bu arada David Luiz'in transfer ihtimali bulunan Benfica cephesinden de Beşiktaş için sevindirici haberler geldi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş David Luiz için bastırıyor! İşte teklif edilen o rakam

JESUS: LUIZ TÜRKİYE'YE GİDECEK

Benfica Teknik Direktörü Juan Jesus "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş David Luiz için bastırıyor! İşte teklif edilen o rakam

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 1+1 YILLIK

34 aşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı bir süre önce de Süper Lig ekiplerniden Adana Demirspor'la da anılmıştı. Ancak anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş'ın sambacıya yapacağı teklifin 1+1 yıllık olduğu, David Luiz cephesinin ise en az 2 yılmlık sözleşmede ısrarlı olduğu belirtiliyor. Önümüzçdeki 1 hafta son derece kritik.

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