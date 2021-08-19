ANDREA BERTOLACCI KİMDİR?

11 Ocak 1991 tarihinde Roma'da dünyaya gelen Andrea Bertolacci, kariyerine Roma altyapısında başladı. Sırasıyla Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria kulüplerinde forma giyen İtalyan yıldız, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'e gelmişti. Merkez orta saha olarak görev yapan Bertolacci, on numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.

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