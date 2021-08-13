Süper Lig'in açılış maçında bugün Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar ile Karadeniz temsilcisinin mücadelesinde hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bugün başlıyor.

Sezonun ilk maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadelenin VAR hakemi de Ümit Öztürk oldu.

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