14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu!

Beşiktaş - Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'in açılış maçında bugün Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar ile Karadeniz temsilcisinin mücadelesinde hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bugün başlıyor.

Sezonun ilk maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadelenin VAR hakemi de Ümit Öztürk oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler... Kartal'dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler...
Kartal’dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi Kartal'dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi
Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme... Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör