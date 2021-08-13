Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic giderse Radja Nainggolan ya da Lucas Fernando kadroya katılacak!

Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Şahinoğlu, "Adem Ljajic'in halen takımdan ayrılma durumu var. Bu doğrultuda, orta saha transferinde Beşiktaş yönetiminin uzun süredir görüşüp anlaştığı Lucas Fernando var. İstenilen bir diğer isim de Radja Nainggolan. Siyah beyazlılar, Ljajic'in gitmesi halinde iki futbolcudan birisini kadrosuna katacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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