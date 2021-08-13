Beşiktaş-Rizespor maçı öncesi Sergen Yalçın: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başlıyor. Son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Taraftarımızla tekrar birlikte olmak çok güzel, oyunun en güzel yanı taraftar. Oyuncuların daha konsantre olmasını etkiliyorlar, onlar çok önemli. Statlara dönmeleri mutluluk verici.

Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz. Hazırlık aşamasındayız, Ghezzal daha yeni geldi. Geç katılanlar var, ufak tefek eksikliklerimiz var. 10-15 gün içerisinde eksikliklerimizi gidereceğiz. 3 maçlık süreç ve milli takım arası buna dahil olacak. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi de başlayacak.

Heyecanlıyız. Bunu kaybedersek işimizi yapamayız. İnşallah iyi bir başlangıç olur bizim için, devamına bakacağız.

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