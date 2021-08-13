Beşiktaş-Rizespor maçı öncesi Sergen Yalçın: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başlıyor. Son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Taraftarımızla tekrar birlikte olmak çok güzel, oyunun en güzel yanı taraftar. Oyuncuların daha konsantre olmasını etkiliyorlar, onlar çok önemli. Statlara dönmeleri mutluluk verici.
Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz. Hazırlık aşamasındayız, Ghezzal daha yeni geldi. Geç katılanlar var, ufak tefek eksikliklerimiz var. 10-15 gün içerisinde eksikliklerimizi gidereceğiz. 3 maçlık süreç ve milli takım arası buna dahil olacak. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi de başlayacak.
Heyecanlıyız. Bunu kaybedersek işimizi yapamayız. İnşallah iyi bir başlangıç olur bizim için, devamına bakacağız.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası