14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 7. yılında anıldı!

Süleyman Seba vefatının 7. yılında anıldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı. Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulüp yöneticileri katıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı.

Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulüp yöneticileri katıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, anma töreninde, sel ve yangın felaketlerinin en kısa sürede bitmesini temenni ettiklerini belirterek, "Bugün burada bulunma sebebimiz onursal başkanımız Süleyman Seba'nın vefatının 7. yılıdır. Dua etmeye, anmaya geldik. Kendisinin Türk futbolundaki yerini bütün rakiplerimiz, taraftarları dahil olmak üzere kabul ediyor. Bu bizim için bir onur." ifadelerini kullandı.

Seba'nın ''Beşiktaşlılık duruşu''na dikkati çeken Çebi, şunları kaydetti:

"Böyle bir onursal başkana sahip olmanın gururunu her zaman yaşayacağız. Camialar ve insanlar iyi olanları, düzgün olanları, topluma örnek olabilenleri her zaman yad etmeyi kabullenmişlerdir. Onursal başkanımızın tuttuğu takımının üyesi olmak bizim için gerçekten keyif verici. Yaptıklarından ve tavırlarından ders alabiliyorsak ne mutlu bize."

Anma törenine katılan Çebi ve yöneticiler, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret ederek çelenk bıraktılar.

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