Beşiktaş Radja Nainggolan transferinde sona geldi! | Son dakika transfer haberleri
Beşiktaş 2021-2022 sezonu öncesi hem lig hem de Şampiyonlar Ligi serüveni öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Inter ile sözleşmesini sona erdiren Nainggolan konusunda dev bir adım atarak oyuncuyla anlaşmaya çok yaklaştı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Nainggolan için Belçika basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya transfer teklifinde bulunduğu belirtilirken, Inter ile olan sözleşmesini sona erdiren yıldız futbolcu için ülke basınında, "Beşiktaş'ın teklifi oyuncunun aklına yattı. Bu transferin olması an meselesi" ifadelerine yer verildi. Bu arada Antwerp'in de tecrübeli futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.
ADEM LJAJIC ZORLUYOR
Öte yandan siyah-beyazlıların yeni sezon planları arasında yer almayan Adem Ljajic özellikle İtalya Serie A ekipleri tarafından yakından takip ediliyor. Beşiktaş'ta forma şansı kalmayan Sırp oyuncu için Bologna'nın teklif yaptığı öğrenildi. İtalya ekibinin "Ljajic'in maaşının 300 bin euro'sunu biz ödeyelim" şeklinde teklif yaptığı, fakat bu teklifin Beşiktüaş yönetimi tarafından yeterli görülmediği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası