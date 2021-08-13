14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Radja Nainggolan transferinde sona geldi! | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş 2021-2022 sezonu öncesi hem lig hem de Şampiyonlar Ligi serüveni öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Inter ile sözleşmesini sona erdiren Nainggolan konusunda dev bir adım atarak oyuncuyla anlaşmaya çok yaklaştı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Radja Nainggolan transferinde sona geldi! | Son dakika transfer haberleri
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2021

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Nainggolan için Belçika basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya transfer teklifinde bulunduğu belirtilirken, Inter ile olan sözleşmesini sona erdiren yıldız futbolcu için ülke basınında, "Beşiktaş'ın teklifi oyuncunun aklına yattı. Bu transferin olması an meselesi" ifadelerine yer verildi. Bu arada Antwerp'in de tecrübeli futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş Radja Nainggolan transferinde sona geldi! | Son dakika transfer haberleri

ADEM LJAJIC ZORLUYOR
Öte yandan siyah-beyazlıların yeni sezon planları arasında yer almayan Adem Ljajic özellikle İtalya Serie A ekipleri tarafından yakından takip ediliyor. Beşiktaş'ta forma şansı kalmayan Sırp oyuncu için Bologna'nın teklif yaptığı öğrenildi. İtalya ekibinin "Ljajic'in maaşının 300 bin euro'sunu biz ödeyelim" şeklinde teklif yaptığı, fakat bu teklifin Beşiktüaş yönetimi tarafından yeterli görülmediği ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler... Kartal'dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler...
Kartal’dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi Kartal'dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi
Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme... Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör