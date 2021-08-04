Alex Teixeira transferini henüz tamamlamayan Beşiktaş, transferini bitirmek üzere olduğu bir başka isim olan Rachid Ghezzal'dan iyi haber aldı. Yıldız futbolcunun İngiliz ekibi Leicester City kampında yaptırdığı testlerde herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Alex Teixeira'nın durumu sebebiyle sıkıntıda olan Beşiktaş teknik heyetini Ghezzal sevindiriyor. Leicester City ile kampta olan Cezayirli yıldızın testlerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdiği öğrenildi.

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