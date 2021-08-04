Son dakika transfer haberi: İngiliz basını duyurdu! Chuba Akpom Beşiktaş için geliyor
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılıklarından sonra golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle görüşme halinde olan siyah beyazlıların, her konuda anlaşmaya vardığı Chuba Akpom'un, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında ilk sıralarda yer alan Chuba Akpom, İstanbul yolculuğu için gün sayıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından özellikle golcü transferine ağırlık vermesine rağmen, halen bu mevkii için bir oyuncuya imza attırabilmiş değil.
Fotomaç'ın haberine göre, birçok isimle temasa geçen fakat görüşmelerin ortaya çıkmasıyla rakamların katlanması üzerine frene basan yönetim, 25 yaşındaki Chuba Akpom için ise tüm şartlarını zorlama kararı aldı.
İngiliz oyuncu için kulübü Middlesbrough'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerilirken, bu rakamın iki ya da üç taksitte ödenmesi bekleniyor. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yakın çevresine, "Bana genç, dinamik ve çok çalışkan bir forvet gerekli. Akpom, güçlü fiziği ve yüksek enerjisiyle bize güç katacak" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Kariyerinde Arsenal, PAOK, Hull City, Brentford gibi takımlarda forma giyen Akpom 272 resmi karşılaşmada 74 gol, 25 asist üretti ve 99 gole direkt katkı sağladı. Akpom, İngiltere U21 milli takımında da 5 maçta 3 gol attı.
SADECE 1 KEZ SAKATLANDI!
Kartal'ın renklerine katmak için geri sayıma geçtiği Akpom, geçtiğimiz sezon sadece 1 kez sakatlık geçirdi. Alt adale sakatlığı yaşayan forvet 4 gün sahalardan uzak kalırken, sadece 1 resmi maç kaçırdı.
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