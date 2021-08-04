İngiliz oyuncu için kulübü Middlesbrough'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerilirken, bu rakamın iki ya da üç taksitte ödenmesi bekleniyor. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yakın çevresine, "Bana genç, dinamik ve çok çalışkan bir forvet gerekli. Akpom, güçlü fiziği ve yüksek enerjisiyle bize güç katacak" ifadesini kullandığı öğrenildi.