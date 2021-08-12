14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı KAP'a bildirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Ghezzal resmen Beşiktaş’ta! Bu videoyla duyurdular
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferinde de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Cezayirli yıldızın bonservisini 3 milyon Euro karşılığında Leicester City'den satın aldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezon kazanılan 2 kupada büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kaldı.

Siyah-beyazlı kulüp Cezayirli yıldız için Leicester City'e 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Cezayirli yıldız, geçtiğimiz sezon 8 gol ve 18 asistlik katkı sağlamıştı.

İşte Beşiktaş'ın KAP bildirimi:

Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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