Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı KAP'a bildirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferinde de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Cezayirli yıldızın bonservisini 3 milyon Euro karşılığında Leicester City'den satın aldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezon kazanılan 2 kupada büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kaldı.
Siyah-beyazlı kulüp Cezayirli yıldız için Leicester City'e 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Cezayirli yıldız, geçtiğimiz sezon 8 gol ve 18 asistlik katkı sağlamıştı.
İşte Beşiktaş'ın KAP bildirimi:
Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
O nereye geleceğini bilir. 😉#AklınYoluBir 🦅— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2021
Evine hoş geldin Rachid Ghezzal 🎩 pic.twitter.com/RY4EVzlZfP
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