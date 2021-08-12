14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!

Beşiktaş’ta yıldız oyuncu 3 hafta yok!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Tyler Boyd şoku yaşanıyor. ABD'li futbolcunun, sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun isminin TFF'ye bildirilmesi de beklenmiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık forma giyen Tyler Boyd sakatlandı.

ABD'li futbolcunun 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Beşiktaş kulübünün ABD'li futbolcuyu TFF'ye bildirmeyeceği aktarıldı.

Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon toplam 21 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

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