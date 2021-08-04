04 Ağustos 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Rosier gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Forvet hattına ve stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme, Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 37 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 2289 dakika sahada kalırken 8 gol atma başarısını gösterdi. Performansı birçok dev kulübün dikkatini çekti. Beşiktaş da uzun süredir takibini sürdürürken, yakın zamanda resmi adımların atılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

LEVENT MERCAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

DIEGO GODIN

Stoper arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Diego Godin ile ilgileniyordu. İtalyan basını, Uruguaylı yıldızın Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi geldi. Önceki gün siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve takımın başarılı yıldızı Josef de Souza facetime'den görüntülü telefon görüşmesi yaptığı Brezilyalı futbolcu, İstanbul'a adım atacağı tarihi bizzat açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri

CHUBA AKPOM

Birçok isimle temasa geçen fakat görüşmelerin ortaya çıkmasıyla rakamların katlanması üzerine frene basan yönetim, 25 yaşındaki Chuba Akpom için ise tüm şartlarını zorlama kararı aldı. İngiliz basını da "Akpom, çok yakında Boğaz'a karşı oynayacak" diyerek siyah- beyazlıların bu transferde çok önemli adımlar attığı doğruladı.
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