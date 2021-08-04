Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Rosier gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Forvet hattına ve stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme, Diego Godin, Chuba Akpom, Levent Mercan gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.
MERT GÜNOK
Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 37 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 2289 dakika sahada kalırken 8 gol atma başarısını gösterdi. Performansı birçok dev kulübün dikkatini çekti. Beşiktaş da uzun süredir takibini sürdürürken, yakın zamanda resmi adımların atılması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.
DIEGO COSTA
Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.
DIEGO GODIN
Stoper arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Diego Godin ile ilgileniyordu. İtalyan basını, Uruguaylı yıldızın Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi geldi. Önceki gün siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve takımın başarılı yıldızı Josef de Souza facetime'den görüntülü telefon görüşmesi yaptığı Brezilyalı futbolcu, İstanbul'a adım atacağı tarihi bizzat açıkladı.
CHUBA AKPOM
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