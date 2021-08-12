14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu

Kartal’ın kamp kadrosu belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile oyanayacağı mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem bulguları saptanan Tyler Boyd, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın.



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