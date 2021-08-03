Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Diego Costa planı hazır! Alex Teixeira...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta forvet arayışları tam gaz devam ediyor. Adı birçok isimle anılan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesindeki 1 numaralı isimse Diego Costa... Beşiktaş yönetimi, teklifini yaptığı İspanyol golcüyü renklerine bağlamak için Alex Teixeira transferinde uyguladığı taktiği deneyecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Alex Teixeira transferini imza aşamasına getiren Beşiktaş'ta forvet takviyesi için çalışmalar hız kazanmış durumda. Luuk de Jong ve kulübü Sevilla ile görüşmelere devam eden Siyah- Beyazlılar bir yandan da Diego Costa için ısrarını sürdürüyor. Yönetim, İspanyol golcünün transferinde Alex Teixeira'daki taktiği kullanmayı planlıyor.
DIEGO COSTA TALEPTE BULUNACAK
Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.
3 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNE ÇIKAMAZLAR
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Diego Costa'nın Avrupa veya Güney Amerika'dan 3 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif alamayacağını düşünüyor. Siyah- Beyazlılar bu nedenle transferde sabırlı bir şekilde ilerliyor.
SERGEN YALÇIN: ACELE ETMEYE GEREK YOK
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Elimizde Kenan ve Güven var. Larin de sakatlıktan dönecek. Forvet transferinde acele etmemeliyiz. En doğru ismi, en doğru maliyeti bulana kadar beklemeliyiz" dediği öğrenildi.
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