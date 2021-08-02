02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni icra kurulu belli oldu!

Beşiktaş'ta yeni icra kurulu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Beşiktaş'ta yeni icra kurulu belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar'ın, icra kurulu başkanlığı görevine devam edeceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, icra kurulu başkanlığı görevine devam edecek.

Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu şu şekilde:

İcra kurulu başkanı: Ahmet Mesut Urgancılar

İcra kurulu başkan vekili: Seçil Aygül

Üyeler: Ceyhun Kazancı, Cenk Sümer, Burcu Alikadıoğlu, Erdem Şatıroğlu, Ahmet Ateş, Ebru Gültekin, Bülent Ülgen

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