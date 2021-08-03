03 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Mert Günok teklifi! İmza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de, geçen sezonu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Golcü takviyesi için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, bir yandan da Mert Günok transferi için girişimlerini hızlandırdı. İşte Kartal'ın, deneyimli kaleci için sunduğu teklif... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Mert Günok teklifi! İmza an meselesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Kalesini deneyimli bir isimler güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta bu doğrultuda da transfer çalışmaları sürüyor. Bu mevki için Mert Günok alternatifine yönelen ve uzun bir süredir de oyuncuyla görüşen siyah-beyazlılar, Başakşehir ile masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Mert Günok teklifi! İmza an meselesi

Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında yapılan görüşmede teklif sözlü olarak iletildi. Başkan Çebi'nin Mert Günok için Başakşehir'e 1 milyon 250 bin euro bonservis ödemeyi teklif ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Mert Günok teklifi! İmza an meselesi

Bu görüşmenin ardından Başakşehir'in vereceği yanıt bekleniyor. Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'de iyi bir ivme yakalayan ve son yıllardaki çıkışı ile Milli Takım'ın da 1. kalecilerinden biri olan Mert, Beşiktaş'ın temel hedeflerinden biri olarak yer alıyor. Oyuncu da Beşiktaş'ı istiyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Mert Günok teklifi! İmza an meselesi

KARARI AYKUT KOCAMAN VERECEK

Mert Günok transferi için Başakşehir yönetimi konuyu teknik direktör Aykut Kocaman'a taşıdı. İstanbul ekibi, Kocaman'ın transfere onay vermesi halinde Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Mert Günok teklifi! İmza an meselesi

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok, geçen sezon 29 maça çıktı. 32 yaşındaki file bekçisi 22 kez de A Milli Takımın kalesini korudu.

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