Bu görüşmenin ardından Başakşehir'in vereceği yanıt bekleniyor. Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'de iyi bir ivme yakalayan ve son yıllardaki çıkışı ile Milli Takım'ın da 1. kalecilerinden biri olan Mert, Beşiktaş'ın temel hedeflerinden biri olarak yer alıyor. Oyuncu da Beşiktaş'ı istiyor.