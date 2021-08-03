03 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferinde Ahmet Nur Çebi fedakarlığı!

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta uzun süredir görüşmelerin gerçekleştiği ve prensipte anlaşıldığı öğrenilen Alex Teixeira konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun alacağı imza parasını bizzat Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin karşılayacağı öğrenildi. (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferinde Ahmet Nur Çebi fedakarlığı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Alex Teixeira transferinde en büyük sorun olan imza parasının Başkan Ahmet Nur Çebi'nin fedakârlığı ile çözüme ulaştığı öğrenildi. Senelik 2.3 milyon Euro kazanacak oyuncuya bonusların yanı sıra 900 bin Euro da imza parası verilecek ve bu rakam Başkan tarafından karşılanacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferinde Ahmet Nur Çebi fedakarlığı!

Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm oyun planını üzerine kurmayı düşündüğü Brezilyalı oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor. 31 yaşındaki 10 numara için takımla arayı kapatması için özel program da hazırlandı. Futbolcu geçen sezon Çin Ligi'nde Jiangsu Shuntian forması giymiş ve 20 maçta 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Ancak Brezilya'dan gelenlerin Kovid-19 önlemleri kapsamında 7 gün boyunca karantinada kalmaları mecburiyeti bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferinde Ahmet Nur Çebi fedakarlığı!

LUUK DE JONG BLÖF YAPIYOR

Beşiktaş'ın santrfor gündeminin ilk sırasında yer alan Luuk de Jong'a kulübü Sevilla, "Yeni sezonda seni istemiyoruz" dedi. Kulüp, Kartal'a da "Oyuncuyu isterseniz size göndeririz" mesajını iletti. 2.5 milyon Euro maaşı bulunan Luuk de Jong'un işi yokuşa sürmesi "Maaş artışı için blöf yapıyor" şeklinde yorumlandı. Beşiktaş bu rakamın üstüne çıkmamaya kararlı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferinde Ahmet Nur Çebi fedakarlığı!

GODIN İÇİN SON TEKLİF

Beşiktaş'ın stoper transferi için kadrosuna katmak istediği Diego Godin ile görüşmeler sürüyor. Cagliari sözleşme feshi için masada olduğu oyuncuya 500 bin Euro teklif etti. Beşiktaş'ın da Godin'e son teklifi 1.5 milyon Euro maaş artı 500 bin Euro bonus ve maç başı ücreti oldu. İtalya'da 4 milyon Euro kazanan Uruguaylı, Cagliari'nin fesih için önerdiği rakamın üzerinde talepte bulundu.

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