Son dakika transfer haberi: İspanyol basını duyurdu! Barcelona'lı Samuel Umtiti Beşiktaş'a
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği sürüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Barcelona'nın stoperi Samuel Umtiti'yi kadrosuna katabilir. Fransız savunmacı, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Stoper arayışlarına devam eden ve listesinde Godin'in de yer aldığı Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi.
Bir süre önce Beşiktaş ile adı anılan Samuel Umtiti konusunda Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın İspanyol basını Diario Sport'tan derlediği habere göre, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması için temaslar devam eden 27 yaşındaki savunmacı, bu talebi kabul etti.
Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesi şartıyla ayrılma kararı aldığı belirtilidi.
Oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların istediği kaydedilip, talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu da yazıldı. "Umtiti için Türkiye de ihtimaller arasında" ifadesi kullanıldı. Umtiti ile Fenerbahçe de ilgilenmişti.
Takımda maaş konusunda dengeleri sağlama konusunda da çalışmaları sürüyor. 3.5 milyon euro'luk ücretiyle takımın en fazla kazanan isimlerinden olan Vida ile 2.2 milyon euro alan Ljajic'in maaşlarında indirim talebi karşılık bulmazken Sırp oyuncunun gelen teklifleri reddetmesi yönetimi düşündürüyor. Vida'dan memnun olan yönetim, indirim talep edip sözleşme uzatmayı teklif etse de henüz yanıt alamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası