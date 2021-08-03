Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği sürüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Barcelona'nın stoperi Samuel Umtiti'yi kadrosuna katabilir. Fransız savunmacı, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Stoper arayışlarına devam eden ve listesinde Godin'in de yer aldığı Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi.

Bir süre önce Beşiktaş ile adı anılan Samuel Umtiti konusunda Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın İspanyol basını Diario Sport'tan derlediği habere göre, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması için temaslar devam eden 27 yaşındaki savunmacı, bu talebi kabul etti.

Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesi şartıyla ayrılma kararı aldığı belirtilidi.

Oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların istediği kaydedilip, talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu da yazıldı. "Umtiti için Türkiye de ihtimaller arasında" ifadesi kullanıldı. Umtiti ile Fenerbahçe de ilgilenmişti.

Takımda maaş konusunda dengeleri sağlama konusunda da çalışmaları sürüyor. 3.5 milyon euro'luk ücretiyle takımın en fazla kazanan isimlerinden olan Vida ile 2.2 milyon euro alan Ljajic'in maaşlarında indirim talebi karşılık bulmazken Sırp oyuncunun gelen teklifleri reddetmesi yönetimi düşündürüyor. Vida'dan memnun olan yönetim, indirim talep edip sözleşme uzatmayı teklif etse de henüz yanıt alamadı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ