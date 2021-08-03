Geçen sezon Cagliari formasıyla 28 maça çıkan Diego Godin 1 gol kaydetti. Kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüpler de olan 35 yaşındaki savunmacı son olarak Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da forma giymişti.

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