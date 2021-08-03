Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Godin bombası! Transfer an meselesi
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Stoper arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Diego Godin ile ilgileniyordu. İtalyan basını, Uruguaylı yıldızın Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı . İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Savunmasına yapacağı takviye için arayışlarına hız veren. siyah beyazlılar, yıldız oyuncu Diego Godin'i gündemine almıştı.
Fotomaç'ın İtalya basınından Calcio Casteddu'dan derlediği habere göre; "Diego Godin giderek Beşiktaş'a yaklaşıyor. Beşiktaş ve Cagliari arasında küçük pürüzler görüşülüyor" ifadeleriyle transferin an meselesi olduğunu duyurdu.
Geçen sezon Cagliari formasıyla 28 maça çıkan Diego Godin 1 gol kaydetti. Kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüpler de olan 35 yaşındaki savunmacı son olarak Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da forma giymişti.
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