01 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Welinton Souza hakkında açıklama!

Kartal'dan Welinton açıklaması
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Welinton'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Kulübü, Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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