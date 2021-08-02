Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, rotasyonlu ve kaliteli isimlerden oluşan bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın istediği bölgelere, istediği futbolcuları katmaya çalışan yönetim bir yandan da Ghezzal için temaslarını sürdürüyor. Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane gibi isimler de listeye eklendi. İşte detaylar... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.
EMRE MOR
Siyah-Beyazlı yönetimin önüne menajerler aracılığıyla flaş bir isim geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor Beşiktaş'a teklif edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.
MERT GÜNOK
Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 37 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 2289 dakika sahada kalırken 8 gol atma başarısını gösterdi. Performansı birçok dev kulübün dikkatini çekti. Beşiktaş da uzun süredir takibini sürdürürken, yakın zamanda resmi adımların atılması bekleniyor.
MOHAMED ALI BEN ROMDHANE
Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Mısırlı Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Genç futbolcuyu uygun bedelle kadrosuna katmak isteyen Kartal, bu transferde Galatasaray ile yarış halindeydi.
CHUBA AKPOM
Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu Chuba Akpom için kulübü Middlesbrough ile 2.5 milyon euro'ya anlaşma sağladı. İngilizler ile ödeme planı konuşulduğu ve yakın zamanda transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası