Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, rotasyonlu ve kaliteli isimlerden oluşan bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın istediği bölgelere, istediği futbolcuları katmaya çalışan yönetim bir yandan da Ghezzal için temaslarını sürdürüyor. Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane gibi isimler de listeye eklendi. İşte detaylar... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

RACHID GHEZZAL İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

EMRE MOR Siyah-Beyazlı yönetimin önüne menajerler aracılığıyla flaş bir isim geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor Beşiktaş'a teklif edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.

MERT GÜNOK Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 37 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 2289 dakika sahada kalırken 8 gol atma başarısını gösterdi. Performansı birçok dev kulübün dikkatini çekti. Beşiktaş da uzun süredir takibini sürdürürken, yakın zamanda resmi adımların atılması bekleniyor.

ALEX TEIXEIRA Kartal yeni 10 numarasına kavuşmak üzere. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.