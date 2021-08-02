02 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, rotasyonlu ve kaliteli isimlerden oluşan bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın istediği bölgelere, istediği futbolcuları katmaya çalışan yönetim bir yandan da Ghezzal için temaslarını sürdürüyor. Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane gibi isimler de listeye eklendi. İşte detaylar... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

EMRE MOR

Siyah-Beyazlı yönetimin önüne menajerler aracılığıyla flaş bir isim geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor Beşiktaş'a teklif edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 37 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 2289 dakika sahada kalırken 8 gol atma başarısını gösterdi. Performansı birçok dev kulübün dikkatini çekti. Beşiktaş da uzun süredir takibini sürdürürken, yakın zamanda resmi adımların atılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Kartal yeni 10 numarasına kavuşmak üzere. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

MOHAMED ALI BEN ROMDHANE

Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Mısırlı Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Genç futbolcuyu uygun bedelle kadrosuna katmak isteyen Kartal, bu transferde Galatasaray ile yarış halindeydi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

CHUBA AKPOM

Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu Chuba Akpom için kulübü Middlesbrough ile 2.5 milyon euro'ya anlaşma sağladı. İngilizler ile ödeme planı konuşulduğu ve yakın zamanda transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

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