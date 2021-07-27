27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Diego Godin'i Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ikna etti!

Beşiktaş transferde hareketli günler yaşıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah beyazlılar, bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparak Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren Kartal, deneyimli oyuncu Diego Godin'i transfer etmek istiyor. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da payı olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Diego Godin'i Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ikna etti!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Diego Godin'i Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ikna etti!

İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an 35 yaşındaki imzaya gelecek. Siyah-Beyazlılar Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Diego Godin'i Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ikna etti!

İSTANBUL'U ANLATTI

Akşam'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'dan da bilgi aldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Diego Godin'i Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ikna etti!

Nando'nun Godin'e Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlattığı, 35 yaşındaki yıldızın da vatandaşının bu sözleri sonrasında Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'ın yeni golcüsü kim olmalı? Canlı yayında o ismi açıkladı Kartal'ın yeni golcüsü kim olmalı? Canlı yayında o ismi açıkladı
Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş'ta Godin tamam! Cagliari'nin kararı... Beşiktaş'ta Godin tamam! Cagliari'nin kararı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör