Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Diego Godin'i Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ikna etti!

Beşiktaş transferde hareketli günler yaşıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah beyazlılar, bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparak Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren Kartal, deneyimli oyuncu Diego Godin'i transfer etmek istiyor. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da payı olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an 35 yaşındaki imzaya gelecek. Siyah-Beyazlılar Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.