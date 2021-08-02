02 Ağustos 2021, Pazartesi
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İtalyan basınından Calciocesteddu'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Godin için yaptığı teklifin şu anda yeterli olduğu ve oyuncunun da Cagliari yönetimiyle görüştükten sonra artık yeni sezonda kendisini İtalyan kulübünde görmediği kaydedildi. Buna göre, Cagliari başkanı da maaş konusunda geri adım atmadı ve artık Beşiktaş yönetimi, küçük pürüzleri hallettikten sonra transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin için gün sayıyor!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta savunmaya yapılması planlanan takviyede Diego Godin ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoperi kadroya katmak için gün sayıyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (BJK spor haberleri)
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş'ta Diego Godin ismi ön plana çıktı. Yüksek maaşı nedeniyle Caglari'den ayrılacak olan ve siyah-beyazlıların transferi için görüşmelerini yürüttüğü yıldız savunmacının Kartal'a giderek yaklaştığı ifade edildi.
İtalyan basınından Calciocesteddu'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Godin için yaptığı teklifin şu anda yeterli olduğu ve oyuncunun da Cagliari yönetimiyle görüştükten sonra artık yeni sezonda kendisini İtalyan kulübünde görmediği kaydedildi. Buna göre, Cagliari başkanı da maaş konusunda geri adım atmadı ve artık Beşiktaş yönetimi, küçük pürüzleri hallettikten sonra transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.
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