26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Kenan Karaman Beşiktaş idmanlarının zor geçtiğini söyledi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan milli futbolcu, "İdmanlar Almanya'daki gibi modern ve zorlayıcı. Beşiktaş'ın başarısında antrenmanların çok etkisi olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kenan Karaman, antrenmanların çok zorlayıcı geçtiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Düsseldorf'tan transfer edilen milli futbolcu, "İdmanlar Almanya'daki gibi modern ve zorlayıcı. Beşiktaş'ın başarısında antrenmanların çok etkisi olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Kenan Karaman, kariyerine Stuttgarter Kickers altyapısında başladı. Hoffenheim, Hannover ve Düsseldorf formaları giyen milli futbolcu, bu sezon Beşiktaş'la 2024 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
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