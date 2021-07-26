26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Kenan Karaman Beşiktaş idmanlarının zor geçtiğini söyledi!

Kenan Karaman: İdmanlar zorlayıcı geçiyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan milli futbolcu, "İdmanlar Almanya'daki gibi modern ve zorlayıcı. Beşiktaş'ın başarısında antrenmanların çok etkisi olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kenan Karaman, antrenmanların çok zorlayıcı geçtiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Düsseldorf'tan transfer edilen milli futbolcu, "İdmanlar Almanya'daki gibi modern ve zorlayıcı. Beşiktaş'ın başarısında antrenmanların çok etkisi olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Kenan Karaman, kariyerine Stuttgarter Kickers altyapısında başladı. Hoffenheim, Hannover ve Düsseldorf formaları giyen milli futbolcu, bu sezon Beşiktaş'la 2024 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal transferde yüksekten uçacak! Yıldız isim... Kartal transferde yüksekten uçacak! Yıldız isim...
Beşiktaş'ta flaş istifa! Transfer komitesindeki görevini bıraktı Beşiktaş'ta flaş istifa! Transfer komitesindeki görevini bıraktı
Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı! Yeni takımı belli oldu Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı! Yeni takımı belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör