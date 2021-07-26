Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa ve Diego Godin hamleleri!
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrildi. Siyah-beyazlılar son olarak gündemine Diego Costa ve Diego Godin'i aldı. İşte Beşiktaş'ın her iki oyuncuya sunduğu teklif ve detayları... (BJK spor haberleri)
Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferinde mutlu sona çok yakın olan Beşiktaş durmuyor. Takvim gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek savunma ve forveti kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Siyah beyazlılar, Diego Costa ve Diego Godin için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
UZUN SÜREDİR MASADALAR
Yönetim uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa'nın inadını kırmak için büyük çaba harcıyor. İspanyol forvetin 3 milyon Euro'luk maaş isteğini düşünmek için uğraşılıyor.
HEDEF 2.5 MİLYON EURO!
Beşiktaş'ın hedefi, 32 yaşındaki Diego Costa'nın maaşını 2.5 milyon Euro seviyesine çekmek.
CAGLİARİ ZORLUK ÇIKARMAZ
Siyah beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor. Yönetim 35 yaşındaki stoperin maaşını 2 milyon Euro'ya indirebilirse Cagliari ile bonservis pazarlığı yapacak. İtalyan kulübünün Beşiktaş'a büyük bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.
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