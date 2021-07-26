Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa ve Diego Godin hamleleri!

CAGLİARİ ZORLUK ÇIKARMAZ

Siyah beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor. Yönetim 35 yaşındaki stoperin maaşını 2 milyon Euro'ya indirebilirse Cagliari ile bonservis pazarlığı yapacak. İtalyan kulübünün Beşiktaş'a büyük bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.

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