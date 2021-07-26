26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa ve Diego Godin hamleleri!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrildi. Siyah-beyazlılar son olarak gündemine Diego Costa ve Diego Godin'i aldı. İşte Beşiktaş'ın her iki oyuncuya sunduğu teklif ve detayları... (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa ve Diego Godin hamleleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferinde mutlu sona çok yakın olan Beşiktaş durmuyor. Takvim gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek savunma ve forveti kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Siyah beyazlılar, Diego Costa ve Diego Godin için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa ve Diego Godin hamleleri!

UZUN SÜREDİR MASADALAR

Yönetim uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa'nın inadını kırmak için büyük çaba harcıyor. İspanyol forvetin 3 milyon Euro'luk maaş isteğini düşünmek için uğraşılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa ve Diego Godin hamleleri!

HEDEF 2.5 MİLYON EURO!

Beşiktaş'ın hedefi, 32 yaşındaki Diego Costa'nın maaşını 2.5 milyon Euro seviyesine çekmek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa ve Diego Godin hamleleri!

CAGLİARİ ZORLUK ÇIKARMAZ

Siyah beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor. Yönetim 35 yaşındaki stoperin maaşını 2 milyon Euro'ya indirebilirse Cagliari ile bonservis pazarlığı yapacak. İtalyan kulübünün Beşiktaş'a büyük bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.

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