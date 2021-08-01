Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan stoper bombaları! Diego Godin, Mangala ve Kortney Hause...

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş'ta alternatifli bir kadro kurmak için kollar sıvandı. Siyah-beyazlılar, eksik bölgelere yapılacak hamlelerle sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.