Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan stoper bombaları! Diego Godin, Mangala ve Kortney Hause...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi stoper arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, yönetime verdiği listede 3 futbolcuyu öne çıkardı. Bu isimlerin Diego Godin, Mangala ve Kortney Hause olduğu öğrenildi. İşte transfere dair son detaylar... (BJK spor haberleri)
Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş'ta alternatifli bir kadro kurmak için kollar sıvandı. Siyah-beyazlılar, eksik bölgelere yapılacak hamlelerle sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta gözler savunma hattına çevrilmiş durumda. Fotomaç'ın derlediği habere göre takıma doğrudan katkı sağlayacak bir stoperi kadroya dahil etmek isteyen Kara-Kartal'da harekat için düğmeye basıldı.
Hedefteki isimler için hummalı bir çalışma yürüten Beşiktaş'ta stoper listesi son halini aldı. Savunmanın göbeğini yabancı bir isimle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar hedefine 3 yıldızı aldı.
İşte Beşiktaş'ın listesindeki stoperler ve transferdeki son durum...
DIEGO GODIN
Diego Godin, Beşiktaş'ın stoper listesinin en üst sırasında yer alıyor. Kulübü Cagliari'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli futbolcu ile yıllık maaş konusunda pazarlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği yıldız isimden haber bekliyor.
KORTNEY HAUSE
Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Stoper mevkisinin haricinde sol bek bölgesinde de görev yapan İngiliz savunmacının son durumunun yakından takip edildiği iddia edildi.
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