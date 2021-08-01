Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferi tamam! İşte İstanbul'a geliş tarihi...
Gelecek sezon 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen Beşiktaş, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek istiyor. Siyah beyazlılar özellikle takımdan ayrılan oyuncuların ardından ciddi bir kan kaybı yaşadı. Ofansif anlamda eksik bir görüntü çizen Kartal, bu bölgeye Alex Teixeira'yı transfer ederek büyük bir güç kazandı. Brezilyalı yıldızın her konuda anlaşma sağladığı Beşiktaş için İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş; yeni 10 numarasına kavuşmak üzere. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, herkesin merakla beklediği transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını çok istediği ofansif orta saha Alex Teixeira transferinde mutla sona çok yaklaşıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın en geç çarşamba gününe kadar Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.
Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a gelmesi için büyük çaba sarf eden Josef de Souza, eşiyle yemekten fotoğrafını paylaşarak "Come to Beşiktaş" notu düşerken, bu paylaşımın altına "Yakında kardeşim" diyen Teixeira transferinin büyük oranda bittiğinin sinyalini verdi. 6 sezon Shakhtar Donetsk'te oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016- 20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.
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