PSV DE VAZGEÇMİYOR

İspanyol kulübü Sevilla, Beşiktaş'ın istediği Luuk De Jong'la yolları ayırma konusunda siyah-beyazlıların teklifine önceki gün 'olumlu' yanıt verdi. Bu arada El Mundo Deportivo gazetesine göre Sevilla'nın Beşiktaş'tan resmi teklif alındığı ve görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği doğrulandı; ancak buna rağmen Jong'un PSV'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

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