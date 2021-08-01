Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Luuk de Jong'dan iyi haber geldi! Kulübü Sevilla...
Yeni sezona yeni bir forvetle başlamak isteyen Beşiktaş'ın listesinde bir çok önemli isim bulunuyordu. Siyah beyazlılar yaptığı görüşmeler sonucunda bu yıldızları tek tek eleyerek Luuk de Jong'da karar kıldı. Uzun süredir Hollandalı forveti kadrosuna katmak isteyen Kartal'a iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen Luuk de Jong için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Hollandalı golcü için de temaslarını sıklaştırdı.
PSV DE VAZGEÇMİYOR
İspanyol kulübü Sevilla, Beşiktaş'ın istediği Luuk De Jong'la yolları ayırma konusunda siyah-beyazlıların teklifine önceki gün 'olumlu' yanıt verdi. Bu arada El Mundo Deportivo gazetesine göre Sevilla'nın Beşiktaş'tan resmi teklif alındığı ve görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği doğrulandı; ancak buna rağmen Jong'un PSV'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
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