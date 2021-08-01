Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Emre Mor transferine veto!
Beşiktaş yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiriyor. Kartal bir yandan bazı isimleri gündeminde tutarkan diğer yandan menajerler de futbolcularını kulübe öneriyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen milli oyuncu Emre Mor Beşiktaş'a teklif edildi. Sİyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ise oyuncuyu düşünmediği ve bu sebeple transferi veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
İspanyol kulübü Celta Vigo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Mor geçtiğimiz günlerde flaş bir hamle yapmış ve ünlü menajer Mino Raiola ile çalışmaya başlamıştı. Kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve Trabzonspor'un gündemine giren genç futbolcunun ismi şimdi de Beşiktaş ile anılıyor.
Emre Mor'un menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto ettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; başarılı hoca hem özel hayatındaki düzensizlikler hem de düşen performansı nedeniyle Emre'yi takımda düşünmediğini belirtti.
CİMBOM'DA BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ
İki sezon önce Galatasaray'da kiralık oynayan Emre Mor beklentilerin çok altında kalan bir performans sergilemişti.
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