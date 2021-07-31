31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal için Leicester City'ye yeni teklif!

Ghezzal için Leicester'a yeni teklif! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Beşiktaş'ta, transferi yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Cezayirli oyuncunun menajeriyle anlaşmasının ardından Leicester City ile de pazarlıkların son bulmasını bekliyor. Kartal, İngiliz ekibine teklifini güncelledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transferi yılan hikâyesine dönen Rachid Ghezzal'dan vazgeçmeyen Beşiktaş, Leicester City'nin kapısını bir kez daha çalacak.

Sabah'ın haberine göre, daha önce 2.5 milyon Euro'luk teklifi az bularak 3.5 milyon Euro isteyen İngiliz kulübüyle pazarlıklarına devam eden siyah-beyazlılar, rakamı 3 milyon Euro'ya çıkardı.

Bu teklifin Leicester tarafından kabul edileceği ön görülürken, Beşiktaş gelecek hafta bu işi sonlandırmak istiyor.

Öte yandan Cezayirli yıldız, dün Instagram'da Beşiktaş'ın orman yangını için yaptığı paylaşımı yayınlayarak destek verdi.

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