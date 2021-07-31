31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin için sıkı pazarlıkta! Kartal bonservis vermek istemiyor
Yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Uruguaylı stoper Diego Codin'i kadrosuna katmak istiyor. Kartal, Uruguaylı savunmacı için bonservis vermek istemiyor. Cagliari ise 1.5 milyon Euro talep ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Diego Godin transferi için pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor...
Siyah-Beyazlılar, 35 yaşındaki Uruguaylı stoper için bonservis ödemek istemiyor.
Takvim'in haberine göre, Cagliari ise 1.5 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş yönetimi, Godin'le 2 yıllık prensip anlaşmasını ise sağlamış durumda.
Diego Godin, Türkiye'ye gelmek ve Beşiktaş formasını giymek istiyor.
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