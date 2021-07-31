31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Godin için sıkı pazarlıkta! Kartal bonservis vermek istemiyor

Beşiktaş Godin için sıkı pazarlıkta! Kartal bonservis vermek istemiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Uruguaylı stoper Diego Codin'i kadrosuna katmak istiyor. Kartal, Uruguaylı savunmacı için bonservis vermek istemiyor. Cagliari ise 1.5 milyon Euro talep ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Diego Godin transferi için pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor...

Siyah-Beyazlılar, 35 yaşındaki Uruguaylı stoper için bonservis ödemek istemiyor.

Takvim'in haberine göre, Cagliari ise 1.5 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş yönetimi, Godin'le 2 yıllık prensip anlaşmasını ise sağlamış durumda.

Diego Godin, Türkiye'ye gelmek ve Beşiktaş formasını giymek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Costa için eli güçlendi!

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