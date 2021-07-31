Fotomaç'ın ülke basınından derlediği habere göre, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Fakat siyah-beyazlıların kiralama teklifi şu an için Sevilla tarafından kabul görmüş değil.