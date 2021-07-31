Son dakika spor haberi: Sevilla yüksekten uçtu! Beşiktaş'ın Luuk de Jong transferi çıkmaza girdi
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Luuk de Jong listenin ilk sırasında yer alıyordu. İspanyol ekibiyle görüşmelerini hızlandıran siyah beyazlılar, beklenmedik bir yanıt aldı. Sevilla kulübü, Hollandalı golcü için yüksekten uçtu. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Luuk de Jong ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, Sevilla forması giyen Hollandalı santrforu transfer etmek için düğmeye basan ilk isim oldu.
Fotomaç'ın ülke basınından derlediği habere göre, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Fakat siyah-beyazlıların kiralama teklifi şu an için Sevilla tarafından kabul görmüş değil.
Sevilla öncelikle oyuncunun satışını düşünüyor ve yüksek bonservis bedeli ise Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda. Bu arada İspanyol ekibinin kiralama bedeli olarak da Beşiktaş'tan 2 milyon euro istemesi üzerine görüşmeler şu an için askıya alınmış durumda.
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